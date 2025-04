Nell’hotel ’rifugio’ degli studenti: "Vengono da noi per risparmiare. Una stanza in affitto costa di più"

Si fa presto a dire questa casa non è un albergo. Per chi non riesce a trovare a Rimini appartamenti o camere in affitto a prezzi decenti, l’hotel può diventare una casa... Almeno per qualche mese. Lo sanno bene al Villa Caterina, albergo a tre stelle di Marina centro, diventato il ’rifugio’ di tanti lavoratori e universitari. "Siamo partiti un po’ in sordina – spiega il titolare, Emilio Fazio – Ma in poco tempo ci siamo accorti che c’è una gran richiesta, specialmente da parte degli studenti. E così abbiamo deciso di affittare le camere a prezzi calmierati sia agli universitari sia ai lavoratori".

Quanto chiedete?

"Chi prende la camera un mese intero spende 500 euro, tutto incluso. Ma affittiamo anche solo per una settimana, a prezzi contenuti. Nelle camere non c’è la cucina, ma il bar è sempre aperto così come la reception. A chi lo desidera diamo gratis il forno microonde per scaldare i pasti".

Non sono pochi 500 euro mensili, per uno studente.

"In realtà molti sono venuti proprio perché, facendo i conti, risparmiano: tra il costo degli affitti a Rimini e le bollette spenderebbero di più. Diamo la possibilità di affitti brevi o lunghi, a seconda delle esigenze. C’è chi tiene la stanza per 2 o 3 mesi e chi per periodo più lunghi. È capitato anche che alcuni studenti abbiano preso la camera più di una volta, ma per periodi limitati, di pochi giorni. Vengono a Rimini per gli esami, per seguire alcune lezioni, e si fermano qui per il tempo strettamente necessario. Per loro è più conveniente che prendere in affitto la stanza di una casa. E si sentono anche più sicuri".

Quanti studenti fin qui hanno soggiornato in hotel?

"Una quindicina da settembre a oggi. Le richieste erano maggiori, ma alcune stanze erano già affittate ai lavoratori. Con loro il discorso cambia".

Date loro la possibilità di tenere la stanza più a lungo?

"Sì. Affittiamo anche per un anno intero, con una tariffa mensile leggermente più alta. Abbiamo diversi lavoratori in albergo anche in questo momento".

E i turisti?

"Durante l’inverno teniamo sempre 3 o 4 camere libere per loro. Da maggio a settembre ospitiamo invece solo i turisti. Durante la stagione estiva facciamo soggiornare studenti e lavoratori in un altro albergo che gestiamo, il Salsedine a Viserba".

È una scelta che sta pagando, quella di affittare a lavoratori e studenti?

"Assolutamente sì. Abbiamo iniziato l’anno scorso, per provare a vedere se riuscivamo a far lavorare l’albergo anche in inverno. È andata bene, e quest’anno abbiamo avuto ancor più richieste. Questo la dice lunga sul problema degli affitti a Rimini".

Ci sono anche lavoratori di altri hotel, tra quelli che pernottano al Villa Caterina?

"Sì, ma abbiamo avuto un po’ di tutto: dai medici agli operai, fino ad alcuni insegnanti venuti a a Rimini a fare supplenze".