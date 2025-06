Nell’hotel spunta il campione brasiliano

Quando il portiere di notte si è visto arrivare quel signore gli si è subito accesa una lampadina. Possibile che sia proprio lui? Perché mai Rivaldo Vítor Borba Ferreira, per tutti gli appassionati di calcio Rivaldo, campione del mondo brasiliano con la Selecao, attaccante indimenticato del Barcellona e con una stagione al Milan nei primi anni del Duemila, avrebbe scelto Misano Adriatico per le vacanze? Ma era tutto vero. Rivaldo ha prenotato all’hotel Riviera di Misano per due notti. È arrivato in tarda serata ed è salito subito in camera.

Il giorno dopo i dubbi del portiere, dell’hotel si intende, appassionato di calcio, sono arrivati fino alla titolare della struttura, Rossella Righini, che gestisce il Riviera con la famiglia. "Quando mi ha fatto presente che il cliente che stavamo ospitando assomigliava al campione brasiliano – racconta Rossella Righini – abbiamo verificato i documenti che ci aveva dato, ed effettivamente tornava tutto. Abbiamo ospitato davvero un campione del mondo". Al mattino successivo, con il sole in cielo, anche nella sala colazioni gli altri ospiti hanno iniziato a notare quel signore, che oggi ha 53 anni. "Devo dire che è stato davvero disponibilissimo – riprende Rossella – con tutti i clienti, facendo foto e rispondendo alle domande. Anche con lo staff è sempre stato disponibile e sorridente". Il perché della visita a Misano si è materializzato al mattino, sempre in sala colazioni.

"A raggiungerlo è stato il nipote che in questi giorni si trova in Riviera per partecipare a un torneo giovanile di calcio. Rivaldo è arrivato qui per incontrare il nipote".

Nel suo breve soggiorno a Misano, Rivaldo si è concesso anche qualche ora al mare. Ed anche al bagno 55-56 sono scattati i selfie con il campione brasiliano prima della partenza.

a. ol.