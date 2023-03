Nell’Isola dei Platani riapre Patrizia bijoux con una nuova gestione

Stop and go per un negozio storico dell’Isola dei Platani. Si sono riaperte le porte di ’Patrizia bijoux’ da oltre 50 anni punto di riferimento per la bigiotteria di pregio, nel cuore della città. Solo qualche mese fa la notizia della chiusura da parte della storica proprietaria Patrizia Baschetti, aveva destato clamore tra i frequentatori dell’isola. La nuova scommessa riparte ora da Sara Marino (già titolare di un altro negozio a Igea), che ha riaperto l’attività, continuando così l’avventura all’insegna della continuità e dell’innovazione.