Nell’Isola dei platani riecco il ’Bellaria street market’

Torna il ’Bellaria street market’, da domani fino a domenica 10 marzo, dalle ore 9 alle 19, all’interno del centro commerciale naturale Isola dei platani. Inoltre, in occasione della festa della donna, i commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al -70%. Tre giorni speciali e super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. Da non dimenticare poi gli otto appuntamenti, in concomitanza al mercatino a km 0, delle ‘Domeniche expo’ nelle giornate seguenti: 17-24 marzo, 7-21-28 aprile e 5-19-26 maggio.

a.d.t.