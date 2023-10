Nell’Isola il mercatino dei bambini

Oggi andrà in scena il ’Mercatino dei bimbi - Winter’, ovvero edizione invernale. La manifestazione si tiene nell’Area le Vele in viale Paolo Guidi (di fronte al Teatro Astra), ovvero l’Isola dei Platani, a partire dalle nove di questa mattina. Si tratta di esposizione, mostra, scambio giochi, scambio libri e artigianato dei bambini. L’evento è in calendario per "tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 9". A cura dell’associazione Pro Loco Bellaria Igea Marina.