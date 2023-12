Nell’Isola si pattina. Al mare va in scena la Xmas Sup

Oggi tanti cappucci rossi da Babbo Natale nelle zone pedonali, Isola dei platani e viale Ennio, e anche sul mare. Dove va in scena, nelle acque antistanti il Polo Est sul porto, la Xmas Sup 2023, lo storico appuntamento natalizio in sup. "Quest’anno – spiegano da Romagna Paddle Surf – abbiamo preparato un nuovo format dedicato all’amicizia: passeggiata in sup, allenamento race condiviso che metterà alla prova le abilità di pagaiatore di tutti". Requisiti minimi: "mute indosso, tavola sottobraccio, pagaia in mano e via di corsa pronti a solcare le gelide acque invernali dell’adriatico". Il ritrovo è fissato per le 10. Nell’Isola dei platani sempre gettonatissima la pista di pattinaggio su ghiaccio. Oggi ci sarà anche il mercatino benefico a cura dell’associazione "44 gatte".