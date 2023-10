Nello scontro tra clochard spunta il coltello

Una lite furibonda tra due nordafricani rischia di sfociare in un accoltellamento. E’ accaduto l’altro ieri attorno alle 21.30 durante la distribuzione dei pasti ai senzatetto da parte dei volontari della Croce Rossa di Rimini. Il parapiglia si è scatenato in corrispondenza del capolinea del Metromare, in prossimità della stazione ferroviaria. A un certo punto, secondo quanto riportato dai testimoni, i due stranieri avrebbero iniziato a discutere animtamente ad alta voce mentre si trovavano in fila per ricevere un pasto caldo. L’atmosfera si presto surriscaldata e i due hanno iniziato a coprirsi di insulti e minacce, anche se non è chiaro il motivo che ha dato seguito alla discussione.

Uno dei due, a un tratto, avrebbe estratto un coltello brandendolo contro il rivale e seminando il panico in mezzo alla piccola folla dei presenti. L’allarme per fortuna è scattato quasi immediatamente. Sul posto sono quindi intervenuti i militari dell’operazione "Strade sicure", impegnati come sempre nel pattugliamento del piazzale della stazione, richiamati dalle urla. Alla vista delle divise, il nordafricano ha buttato a terra la lama, eseguendo l’ordine che gli era stato intimato dal personale dell’Esercito, e non ha opposto ulteriore resistenza. In stazione è quindi intervenuta una pattuglia delle Volanti della questura. Lo scalmanato è stato accompagnato in questura per procedere all’identificiazione e ulteriori accertamenti sulla vicenda.