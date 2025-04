Nell’uovo l’aumento dei prezzi: "Pasqua sempre più cara. Al ristorante una famiglia su 4"

Arriva la Pasqua e nell’uovo ecco la sorpresa: aumentano i prezzi. Siamo alle solite, scrive Federconsumatori che appare sempre meno convinta che siano aumenti ‘naturali’. Prendiamo le uova di Pasqua. Per l’associazione il costo medio è cresciuto del 7,4% rispetto a un anno fa, ben più dell’inflazione. Se si cercano gli ovetti di cioccolata, prepariamoci a un aumento del 10%. Un piccolo salasso pasquale. Da anni i costi del cioccolato risentono delle tensioni sul mercato internazionale, ma come abbiamo sottolineato - spiegano da Federconsumatori - l’aumento del prezzo non è giustificabile unicamente da tali dinamiche, bensì ha un peso decisivo il ricarico operato nei passaggi di filiera". Insomma, arriva la Pasqua ed ecco l’occasione per aumentare gli incassi. Non c’è pace nemmeno per le colombe. "Le colombe aumentano mediamente del 6%, le uova fresche del +7,5% e la carne del 3,8% (con un picco superiore per la carne di agnello). Aumentano anche le decorazioni specialmente i fiori che colorano e rallegrano le tavole imbandite in questo periodo: tulipani, ranuncoli e fresie registrano rincari dal +7% fino a +12,5%". Insomma si paga sempre più, ma le famiglie sono disposte a pagare sempre più? "Di fronte a questi rincari, le famiglie italiane si mostrano sempre più prudenti: non rinunceranno alle celebrazioni, ma adotteranno strategie per contenere le spese. Il ‘fai da te’ sarà protagonista, con un aumento della preparazione casalinga di dolci e piatti tipici. Non a caso da qualche anno monitoriamo i costi degli stampi per chi desidera sperimentare la ricetta delle uova di cioccolata fatte in casa: mediamente il rincaro di tale prodotto si attesta quest’anno al +3,8%". Insomma, si tagliano i consumi e rsi rivedono le uscite. "Sul fronte della ristorazione, solo 1 famiglia su 4 opterà per il pranzo fuori casa, scegliendo principalmente agriturismi e ristoranti tradizionali. Resta una forte preferenza per il pic-nic e il barbecue all’aperto, tempo permettendo". Per chi rimarrà a casa e cucinerà il tradizionale agnello, attenzione ai prezzi. Stando all’associazione dei consumatori il prezzo medio dell’agnello è stimato sui 24,55 euro, con un aumento del 5% rispetto a un anno fa. Più contenuti gli aumenti di abbacchio (+2%), coniglio (+4%) e tacchino (3%).

a.ol.