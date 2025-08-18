Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaNemmeno Lucio Battisti si salva dalla furia dei vandali
18 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Nemmeno Lucio Battisti si salva dalla furia dei vandali

Sradicata a Rimini la targa della rotonda intitolata al cantautore. Gli assessori Bragagni e Morolli: “Gesto che amareggia, la risisteremo a breve”

La targa dedicata a Lucio Battisti divelta dai vandali

La targa dedicata a Lucio Battisti divelta dai vandali

La cerimonia per l'intitolazione a Lucio Battisti della rotatoria davanti a piazzale Fellini nel novembre 2023
La cerimonia per l'intitolazione a Lucio Battisti della rotatoria davanti a piazzale Fellini nel novembre 2023

“Tra i costi a carico della collettività ci sono purtroppo anche quelli causati dai vandalismi, dalle bravate disdicevoli di chi per sciocco esibizionismo distrugge, rovina o ruba beni pubblici –dicono gli assessori Francesco Bragagni e Mattia Morolli – Così è accaduto anche per la targa in ricordo del grande Lucio Battisti. Tranquillizziamo tutti i fan: stiamo già approntando la realizzazione di una nuova targa per essere pronti alla data del 9 settembre quando, come è accaduto lo scorso anno, tanti appassionati si ritroveranno proprio alla rotonda per ricordare Battisti, scomparso quello stesso giorno nell'anno 1998. Ma al di là della spesa che l'amministrazione sostiene per la sostituzione di tutte le targhe vandalizzate, resta l'amarezza per la maleducazione e l'incapacità di non riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese”.

© Riproduzione riservata