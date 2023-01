Neo diplomato assunto al depuratore di Riccione

Gianmaria Riccardi, 20 anni, diploma di perito elettrotecnico, assunto da Hera a dicembre come operatore impianti fognari presso il depuratore di Riccione. "Avevo paura di lasciare la Calabria, da cui mi sono trasferito per venire a lavorare a Riccione - racconta - ma ora mi trovo molto bene. La formazione è stata indispensabile e mi ha fatto apprezzare questa nuova esperienza lavorativa". Com’è andata la formazione? "L’ho fatta a Ferrara dove ho potuto imparare tanto sulle reti Hera - acqua, gas ed elettricità - per concentrare il piano formativo sull’ambito idrico, che è quello della mia occupazione. Lavoro all’impianto di depurazione di Riccione, che ha le dimensioni giuste per farmi crescere".

Angelo Torcaso è il responsabile degli impianti fognari dell’area di Rimini. "L’impianto riccionese, che è il secondo per potenzialità dopo quello di Santa Giustina, è strategico per le alte performance richieste". Quali sono i vantaggi di questo progetto di inserimento lavorativo per neo diplomati? "Difficilmente si trovano persone con competenze tecniche già acquisite per poter lavorare nei nostri impianti. Grazie a questo progetto di selezione, formazione e occupabilità siamo in grado di intercettare neo diplomati da assistere nel loro percorso di crescita e su cui investiamo risorse ed energie per avere nel medio periodo un tecnico specializzato in un settore importantissimo per la costa dell’area riminese".