Neonata ’fantasma’ lasciata al Colosseo: la mamma è in carcere, lei viveva in roulotte

di Francesco Zuppiroli

Avvolta in un fagotto, al riparo dal freddo dell’inverno e assieme alla sorellina di 14 mesi. È così che in una casa-famiglia della Papa Giovanni XXIII il giorno della vigilia di Natale una bimba neonata, di appena due mesi, è arrivata in custodia dopo essere stata lasciata dal nonno materno negli uffici dei servizi sociali dell’Ausl, al Colosseo. "E per noi è stato un po’ come accogliere Gesù bambino", è il commento della comunità. La Papa Giovanni tuttavia non è altro che l’ultima tappa di un viaggio lunghissimo, compiuto dalla bambina ’fantasma’. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sin qui dai carabinieri della stazione di Rimini, coordinati negli accertamenti sul caso dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, infatti, la piccola non ha un certificato di nascita, né è presente nello stato di famiglia dei propri genitori. In altre parole: agli occhi dello Stato italiano non esiste.

La storia della bimba fantasma comincia due mesi fa, a ottobre, quando i suoi primi vagiti risuonano in un ospedale francese da cui però la madre se ne va prima ancora di ricevere il certificato di nascita. Il viaggio della bimba, la cui famiglia è nomade, a questo punto si sposta verso il riminese in compagnia di altri 4 fratelli, una sorella di 14 mesi appunto e tre maschi. Una volta in Italia però, la madre della piccola è finita in carcere a seguito di alcuni reati che avrebbe compiuto sul nostro territorio in passato. Qui le strade del gruppo di fratelli si dividono. I tre figli lasciano di nuovo l’Italia in compagnia del padre della piccola, che al momento risulta essere irrintracciabile. Mentre la neonata e la sorellina vengono affidati ai nonni materni. La famiglia però, vivrebbe al limite, all’interno di un campo nomadi della città, dentro due roulotte e in condizioni di igiene precarie, in una costruzione di legno con il tetto di eternit.

Forse, complici anche queste condizioni la piccola di due mesi si ammala e la zia, sorella della madre, il 15 dicembre scorso decide di portarla in Pronto soccorso pediatrico a Rimini a causa di raffreddore e tosse persistente. A questa prima visita si accende il campanello d’allarme per gli uffici competenti, con la segnalazione che arriva alla Procura e al servizio minori dell’Ausl stessa. Bastano tuttavia pochi giorni all’Azienda sanitaria per trovarsi di nuovo davanti quella bambina appena nata. Il giorno della vigilia infatti il nonno si presenta al Colosseo per lasciare la nipotina proprio alle cure dei servizi sociali. Da qui poi parte il lavoro dell’Ausl e il ricongiungimento alla sorellina di 14 mesi, con il successivo trasferimento nella struttura della comunità Papa Giovanni, dove "le piccole resteranno il tempo necessario". Parallelamente è in corso il lavoro da parte dei carabinieri, coordinati dalla pm Gallucci, per ricostruire passo passo i primi due mesi di vita della piccola ed accertare l’identità della stessa. Identità che ad ora, di fatto, non esiste.