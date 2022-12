Neonata fantasma a Rimini: il nonno la lascia ai servizi sociali

Neonata, foto generica

Rimini, 29 dicembre 2022 - Ha solo due mesi e il nonno materno l'ha lasciata negli uffici dei servizi sociali dell'Ausl di Rimini. Ma la piccola, che ha bisogno di cure, è una neonata fantasma, che di fatto non esiste per lo Stato italiano. Non ha un certificato di nascita, né è presente nello stato di famiglia dei genitori.

Quello della neonata giunta in Romagna è uno dei tanti casi di 'bimbi fantasma' che non hanno una documentazione certificata. Ma lei ha bisogno di cure.

La storia della neonata fantasma

La piccola è stata partorita in un ospedale francese, dopodiché la mamma l'ha presa e se ne è andata senza dimissioni ufficiali e senza un certificato di nascita. Insieme alla sua piccola la donna è quindi giunta in Italia e subito si è costituita all'autorità giudiziaria per vecchi reati: al momento è detenuta nel carcere di Forlì.

Intanto però ha lasciato la bambina - con una sorellina di 14 mesi - alle cure dei nonni materni, mentre altri tre figli avrebbero già lasciato l'Italia con il padre che, al momento, risulta irrintracciabile.

Adesso i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore della città romagnola Annadomenica Gallucci, lavoreranno per ricostruire la storia della piccola nata in un ospedale francese lo scorso ottobre, arrivata nel Riminese con altri 4 fratelli e ora, con la madre detenuta nel carcere di Forlì, affidata alla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi.