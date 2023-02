Neopatentati ubriachi al volante I vigili fanno strage di multe

Alcol al volante: nove gli automobilisti con un tasso alcolemico superiore al consentito che l’altra notte sono stati multati dopo essere incappati nei controlli della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini. I controlli si sono focalizzati in particolar modo in piazza Marvelli. Tra i conducenti fermati e sottoposti ad accertamenti, anche due giovani neopatentati che si erano messi al volante con un tasso superiore al limite di legge: per loro è così scattata la sanzione e la sospesione delle patenti. Il tasso più alto è stato riscontrato a una ragazza che ha fatto registrare all’etilometro un valore di 1,51 grammi per litro, ovvero tre volte il valore consentito dalla norma. Complessivamente sono stati cinque i conducenti trovati con un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 gl, per i quali è scattato il ritiro della patente con la procedura penale, che prevede una sospensione da 6 mesi a 1 anno e la possibile attivazione (per chi lo richiede) dei lavori di pubblica utilità. Mentre sono state quattro le violazioni di tipo amministrativo, che comportano una sanzione di 543 euro e una sospensione della patente da 3 a 6 mesi, in quanto con tasso che non va oltre gli 0,8 grammi per litro. Nella stessa sera un altro conducente fermato è stato trovato in possesso di un quantitativo di oltre 10 grammi di hashish, per lui è scattata la procedura di segnalazione alla Prefettura.