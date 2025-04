Nepa ‘conquista’ anche Pinarella

Gabriele Nepa, giovane campione di Bellaria Igea Marina, continua a farsi strada nel karting nazionale. Lo scorso weekend, all’Happy Camp di Pinarella di Cervia, il 19enne ha conquistato il primo posto in Gara 2 della categoria Kz2, alla sua seconda esperienza nella classe regina. Dopo una terza posizione in qualifica e in Gara 1, Nepa e il suo team hanno deciso di rivoluzionare l’assetto del kart con una scelta audace. Ma il rischio si è rivelato vincente: partito terzo, Nepa ha preso subito la testa della gara e l’ha difesa con determinazione fino alla bandiera a scacchi, completando i 22 giri del percorso. "Sono molto soddisfatto del risultato – commenta entusiasta il pilota – Non è stata una gara semplice e la pista di Pinarella, in questo senso, è stata perfetta per mettersi alla prova". Un successo che conferma il bellariese Nepa come una delle più giovani promesse del karting italiano.

a. d. t.