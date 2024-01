"Nessun aiuto dai saldi, i negozi chiudono"

"Diversi hanno già chiuso e temo che nelle prossime settimane vedremo altre chiusure". E’ difficile intravedere speranze nelle parole del presidente del comitato di vale Dante, Pasquale Lonero. Che il commercio sia in crisi lo si sente dire da anni. Ad ogni bollettino ecco comparire la voce chiusure tra quelle più significative. Viale Dante non fa difetto alle statistiche nazionali o provinciali. Qui come altrove si è assistito a una evoluzione. E’ passato il periodo delle battaglie contro i bazar, spesso gestiti da stranieri. C’è stato quello contro gli espositori esterni, si è indicata la qualità per cercare di garantirsi una clientela fidelizzata, ma infine ci si trova a contare i cartelli con su scritto vendesi o affittasi. "Si vedono, e ce ne sono tanti purtroppo" ammette il presidente.

La settimana scorsa sono iniziati i saldi. In altri tempi sarebbero stati una boccata di ossigeno per il settore, ma non oggi. "Purtroppo dal Capodanno pare sia calato il silenzio. Di persone in giro ce ne sono davvero poche. I saldi è come se non fossero partiti". Intanto si contano le vetrine vuote. "Anche davanti al mio negozio ce ne sono alcune. Sono tutti sfitti".

Qualcuno sta cercando di tenere duro con i saldi e rimanda il giorno della chiusura. Le voci circolano, ma le insegne per il momento restano accese. Altri, invece, non hanno atteso nemmeno il Natale, dicendo basta e spegnendo le luci prima che il Comune accendesse le luminarie. My T-Shirt ad esempio ha chiuso prima delle festività. Anche un altro negozio di streetware ha chiuso i battenti. Inutili le recensioni positive e il gradimento del pubblico. Sopravvivere oggi nel commercio appare complicato. "Purtroppo ce ne sono anche altri ad avere chiuso di recente - prosegue Lonero -. E’ facile vedere vedere cartelli affissi lungo il viale. Cosa che capita anche davanti ai locali in cui c’era l’erboristeria. Ma in questo caso non è una chiusura recente. E’ da almeno un paio di stagioni che quegli spazi restano vuoti, non un bel segnale". Intanto il periodo delle feste è terminato. Gli operai sono passati a togliere le luminarie ed è tornata la solita luce lungo il viale. Il Comune andrà a cambiare l’illuminazione pubblica lungo l’asse commerciale, ma al momento ci si fermerà qui. Un progetto di riqualificazione complessiva di viale Dante non si vede all’orizzonte nonostante i commercianti lo chiedano da anni. Resta in forse anche la pedonalizzazione del viale. Nell’estate scorsa buona parte dei commercianti ha detto no, mentre a volerla erano per lo più quelli con le attività a ridosso del porto.

Oggi in viale Dante è sceso l’inverno. Si spera che i saldi possano scaldare un po’ gli incassi mentre si attende la Pasqua per rivedere il viale riempirsi. Nel frattempo "resistiamo e andiamo avanti".

Andrea Oliva