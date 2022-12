"Nessun aumento delle tasse Investiremo 15 milioni di euro"

Nessun aumento delle tasse comunali a Misano. A sottolinearlo è la stessa giunta dopo l’approvazione della manovra di bilancio previsionale per l’anno 2023 approvata giovedì in consiglio comunale. "Grazie agli accantonamenti e ai risparmi maturati da una gestione parsimoniosa delle risorse pubbliche, è possibile assorbire l’incremento della spesa pubblica derivante dal costo delle utenze, che per il comune di Misano sfiora il milione di euro, senza ripercussioni sui cittadini" precisano dal municipio. "Credo che questo sia uno dei punti più qualificanti della nostra azione politica e amministrativa – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni -, il mantenere alta l’attenzione ai bisogni della gente in difficoltà e, se possibile, aiutare i misanesi che nel 2023 saranno colpiti dal caro bollette e dall’aumento degli alimenti e dai beni di primaria necessità". Congelate le aliquote delle tasse il Comune prevede di investire comunque 15 milioni di euro in opere pubbliche in tre anni. Questo sarò possibile, spiegano dall’amministrazione, grazie a fondi regionali, bandi ministeriali e risorse nel Pnrr. Gli interventi prioritari verranno concentrati nel prossimo anno, a partire dal completamento del sistema di piste ciclabili per collegare tutte le frazioni. Il primo cantiere riguarderà il completamento dell’ultimo tratto di collegamento a Misano Cella, lungo la Riccione–Tavoleto, nel tratto da via Primo Maggio fino alla rotatoria di via Grotta, per il collegamento di Villaggio Argentina. Verrà sistemata la pista di atletica dello stadio Santamonica (300mila euro più 150mila di risorse comunali), e con i 700mila euro del bando periferie nazionale sarà rifatto il manto erboso e l’impianto di illuminazione. tra il 2023 e il 2024 saranno investiti 1,5 milioni di euro sulle strade. L’amministrazione vuole candidarsi ai fondi del Pnrr per la sistemazione delle vie principali della zona turistica (via Marconi, via D’Annunzio e piazza Repubblica). Verrà realizzata la nuova mensa scolastica dell’istituto comprensivo. Un progetto da un milione di euro che si aggiunge al milione e 200mila euro per il miglioramento sismico dell’edificio.

Andrea Oliva