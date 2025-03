"Nessun complotto: Tosi ora saldi il debito"

Volano gli stracci dopo il consiglio comunale che avrebbe dovuto trattare il caso Tosi, mentre la sindaca Angelini prende la parola: "Non c’è alcun complotto, non esiste alcuna congiura di palazzo. C’è semplicemente un debito che va saldato. Altrimenti Renata Tosi resterà incompatibile rispetto al ruolo di consigliere comunale. Oppure vogliamo sostenere che anche il ministero dell’Interno, a guida del centrodestra, ha deciso di prendere parte a questo complotto?". Il punto all’ordine del giorno di cui giovedì sera si sarebbe dovuto discutere, ovvero l’incompatibilità della consigliera alla luce del parere del ministero sul caso che coinvolge le spese legali rimborsate all’ex sindaca, è saltato. Tutto rimandato alla prossima volta.

Così ha deciso il presidente del consiglio Simone Gobbi dopo le critiche piovute dal centrodestra, ma non senza prendere di mira Stefano Paolini, il presidente della commissione controllo e garanzia. "Avrei potuto mantenere la pratica in trattazione – dice Gobbi –, ma non l’ho fatto per consentire ai consiglieri di visionarla nella commissione preposta", ha detto Gobbi prima di affondare il colpo sulla mancata convocazione della commissione, fatto da ricondurre alla "sola negligenza del presidente Paolini contattato dagli uffici già il 13 marzo. C’erano tutti i tempi per convocare la commissione" invece "ha disertato la commissione di lunedì scorso, andandosene quando doveva presiederla". In chiusura: "Non tollererò più che per negligenze, giochetti politici o ritardi ostruzionistici venga meno il rispetto delle istituzioni".

La commissione controllo e garanzia dove i consiglieri potranno visionare il parere del ministero è stata convocata per lunedì. Intanto Paolini attacca. "Sentirmi dare del negligente e poi impedire di farmi intervenire per fatto personale è quanto di più grave possa aver fatto. Nella mia lunga militanza politica nemmeno i peggiori avversari hanno usato un trattamento nei miei confronti come quello del presidente del Consiglio. Non tollererà più che cosa? Noi facciamo opposizione e continueremo a farla, non siamo sudditi né di sua maestà Gobbi né della regina Angelini. Perché questo furto di democrazia e questa mancanza di rispetto verso un consigliere comunale come Renata Tosi, ex sindaco per 8 anni, una donna che si è sempre battuta per gli interessi di Riccione?". Per la maggioranza e la sindaca Angelini, è tutto molto chiaro: "Ben venga la scelta di rinviare alla prossima seduta la trattazione di questo punto, ma l’auspicio è che all’interno delle istituzioni si discuta di fatti, e non si pensi di trasformare una causa per un debito nei confronti dei cittadini come il tentativo di zittire una voce scomoda".

Andrea Oliva