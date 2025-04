"Nessun compromesso: diciamo ’no’ alle pale eoliche in Valmarecchia"

Marco Croatti si unisce al coro di ’no’ contro i parchi eolici. Dopo il deputato Pd Andrea Gnassi, anche il senatore del Movimento 5 Stelle si oppone all’arrivo delle pale eoliche, volute dalla Regione Toscana, nell’alta Valmarecchia. "Vogliamo costruire un futuro sostenibile – sottolinea Croatti – in cui la transizione energetica e la decarbonizzazione siano una priorità. Ma se ragioniamo di visione sostenibile deve esserlo davvero: un impianto eolico con 57 pale alte oltre 200 metri sopra un territorio straordinario da un punto di vista paesaggistico, come la Valmarecchia, non può essere in alcun modo definito sostenibile". Secondo Croatti, "sulla via della transizione energetica è certamente doveroso accettare compromessi ma il costo, in termini ambientali e paesaggistici, deve essere giusto". Il senatore ricorda che questo è "lo stesso approccio" usato dal M5s "per l’eolico offshore al largo di Rimini". Nel caso dell’impianto industriale eolico ai confini con la Valmarecchia, aggiunge Croatti,"non esiste un buon compromesso. Il prezzo per le comunità e il territorio è assolutamente inaccettabile. È necessario fare pressione politica a tutti i livelli sulla Regione Toscana, affinché stralci i progetti e valuti alternative più adatte sulla via della transizione energetica". Il M5s, conclude il senatore, "garantirà il massimo impegno e la totale disponibilità a collaborare a qualunque iniziativa politica".