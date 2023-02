"Nessun danno alla rete fognaria dopo le asfaltature"

"Continuamente cerchiamo di mettere in atto una corretta e seria programmazione dei lavori pubblici. Le opere di asfaltatura realizzate dal comune nulla hanno a che fare con il successivo intervento da parte di Hera per un guasto improvviso su via Fratelli Cervi". L’amministrazione replica alle accuse lanciate dalla lista civica, sugli interventi alla rete fognaria dopo aver fatto nuovi asfalti e segnaletiche. "I lavori di Hera sono stati fatti per un’emergenza – continua il Comune – Un pronto intervento sulla rete fognaria per la riparazione di un pozzetto di fognatura nera per sigillare l’infiltrazione. Ogni ripristino necessita di una fase di assestamento. Ci dispiace che Bucci non abbia chiesto maggiori informazioni ai nostri uffici, vista la trasparenza sul progetto".