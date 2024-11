"Nessun intervento sulla sicurezza, frazione Falda abbandonata"

"Un deciso no alla sicurezza e alla regolamentazione della viabilità all’interno della frazione di Falda e un altrettanto deciso no alla diretta streaming del consiglio comunale, questo è stato deciso nell’ultimo consiglio comunale dall’amministrazione comunale di Montefiore Conca": i consiglieri del gruppo di opposizione a Montefiore, Vallì Cipriani, Simone Mazzi e Emanuela Benvenuti, esprimono tutto il loro disappunto per le scelte dell’amministrazione comunale. "La prima mozione è nata dalle pressanti richieste, ricevute dai cittadini della Falda – spiegano i tre consiglieri – e aveva come scopo quello di mettere ordine e sicurezza in tutti i parcheggi presenti nelle strade della località Falda di Montefiore Conca, dando la possibilità di avere stalli di sosta per tutti. Purtroppo la maggioranza, all’unanimità, ha votato contro questa nostra mozione, lasciando così l’intera frazione montefiorese nel disordine e nell’insicurezza stradale".

Ed ancora: "La seconda mozione ha avuto origine dalla richiesta di diversi cittadini, sia anziani che con disabilità, che desideravano partecipare ai consigli comunali, ma che per diversi motivi, anche legati al loro stato di salute, non potevano parteciparvi. Così abbiamo chiesto la realizzazione di una piattaforma digitale ‘open source’, per poter far partecipare direttamente da casa, attraverso l’utilizzo del proprio personal computer o smartphone, questi concittadini. Ma anche a questa mozione, la maggioranza consigliare all’unanimità ha votato negativamente". Infine durante la discussione sulla variazione di bilancio, si è tornati sui temi della disinfestazione alla zanzara tigre e della derattizzazione, in considerazione del fatto che diversi cittadini avevano già segnalato la presenza di topi sia alla Falda che nel Borgo.