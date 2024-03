Nessun timore per il voto Usa: "Le esportazioni sono al sicuro"

"Le elezioni negli Stati Uniti? Indipendentemente dallo scenario che si configurerà, l’export italiano è salvo: i nostri macchinari, beni industriali e strumentali continueranno a essere indispensabili. E per i distretti dell’Emilia Romagna è una straordinaria opportunità". Lucio Miranda (nella foto) conosce alla perfezione le dinamiche dell’economia americana. Il presidente di ExportUsa, società con quartier generale a Rimini che accompagna le aziende italiane oltreoceano, non ha dubbi. "Nel 2024 – osserva – gli Stati Uniti saranno ancor più un terreno fertile per le nostre aziende. Vale per l’Italia in generale, ma soprattutto per l’Emilia Romagna. Una regione unica perché organizzata in distretti e per questo molto attrattiva. Per le realtà emiliano-romagnole che vogliono crescere negli Stati Uniti si stanno aprendo prospettive molto interessanti. Pensiamo ad esempio al distretto della meccanica e alle occasioni che possono esserci dinanzi a un piano di investimenti da 1.700 miliardi di dollari per le infrastrutture americane".

Anche perché "gli Stati Uniti costituiscono il mercato migliore per chi vuole esportare o internazionalizzarsi. Il Pil – continua Miranda – è cresciuto del 2,6%, la disoccupazione è al 3,7% e le vendite al dettaglio sono in aumento. I segnali sono tutti positivi. Per quel che riguarda l’inflazione, ormai, gli Usa hanno ‘scollinato’ e i tassi di interesse, non aumentati nel 2023, quest’anno potrebbero essere tagliati".

Dunque, l’America è "avanti rispetto all’Europa". Un’occasione non solo per le aziende che esportano, ma anche per quelle che intendono aprire filiali americane. Percorso che ExportUsa ha seguito al fianco di decine di imprese italiane che hanno ‘scoperto’ l’America aprendo stabilimenti oltreoceano. "A gennaio – spiega Miranda – l’apertura di filiali americane da parte di aziende italiane ha raggiunto numeri record, dopo un dicembre in cui si erano già toccati livelli altissimi. Proprio nel mese di dicembre, che solitamente per noi non è particolarmente intenso, abbiamo fatto i conti con una grande mole di lavoro. Intenso sarà certamente il 2024: puntiamo a centrare un’altra crescita a due cifre dopo quella dell’anno scorso rispetto al 2022". Significa che c’è notevole interesse per il mercato americano. Dove ExportUsa ha accompagnato diverse aziende emiliano-romagnole, da Curti a Mec3 e Maraldi Sementi.

Le elezioni americane, si diceva. Come potrebbe cambiare lo scenario per le imprese esportatrici? Secondo Miranda, "la vittoria di Biden confermerebbe un disgelo nelle relazioni commerciali euro-atlantiche grazie all’eliminazione dei dazi, in particolare su acciaio e alluminio. A livello geopolitico, la politica di riorientamento della supply chain continuerebbe a tenere lontana la Cina prediligendo l’Europa come alleato affidabile. Qualora fosse Trump ad aggiudicarsi la Casa Bianca – spiega il presidente di ExportUsa – le relazioni commerciali con l’Europa potrebbero raffreddarsi. Tuttavia le esportazioni italiane non subirebbero contraccolpi eccessivi, perché parliamo di categorie merceologiche secondarie per il nostro export". Conclusione: "Qualsiasi sia l’esito elettorale, l’export negli Stati Uniti è salvo".