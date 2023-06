Nessuna autorità presente a Villa Mussolini per l’apertura della mostra di Doisneau

Con la mostra fotografica ‘Un certain Robert Doisneau’, dedicata al grande fotografo francese tra i più apprezzati del XX secolo, Riccione ha dato il via alla nuova stagione espositiva. Preparata da tempo dalla giunta deposta dal Tar, ieri è stata inaugurata senza la presenza ufficiale degli amministratori comunali, e senza la commissaria. A presenziare il dirigente Luigi Botteghi con i rappresentanti di Maggioli Cultura e Civita Mostre e Musei che hanno organizzato l’importante esposizione assieme al Comune. Per il resto numerosi invitati e blogger. Selezionate tra 450mila negativi, prodotti in oltre 60 anni di attività dell’artista a Villa Mussolini si possono ammirare 140 foto in bianco e nero e a colori. E’ molto suggestiva la sezione dedicata a Parigi, alle sue piazze, ai palazzi e alla banlieue dove Doisneau è nato e cresciuto, documentando i mutamenti della città. A illustrare le immagini, a partire dal celebre bacio all’Hotel de Ville è stato il critico fotografico Roberto Mutti. La mostra resterà aperta fino al 12 novembre, tutti i giorni tranne il lunedì.