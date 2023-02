"Nessuna corsia preferenziale, non agitate lo spettro del degrado"

Nessuna corsia preferenziale negli interventi di riqualificazione dell’ex questura. E non si pensi di ’giocare’ sulla situazione di degrado per imporre accelerazioni estranee alla procedura.

Va giù duro il sindaco Jamil Sadegholvaad. Che risponde in ’tempo reale’ alla proposta resa pubblica ieri da Asi, Arimininum sviluppo immobiliare, proprietaria dell’ex (mancata) questura di via Ugo Bassi, che si è aggiudicata all’asta nel luglio 2021 per 14,5 milioni di euro. "Se il comune nella Conferenza dei servizi che termina il 17 aprile ci darà il via libera a giugno demoliamo l’ecomostro, liberando l’area dal degrado", aveva annunciato Asi, pronta a partire col progetto Rimini Life. "Sulla vicenda ex questura – puntualizza il sindaco – l’assessora Frisoni ha già chiarito il punto tecnico. Voglio essere ancora più terra terra. Il progetto di recupero di quell’area - che, non dimentichiamolo mai, è il lascito vergognoso alla comunità di un pasticcio altrettanto vergognoso da parte dei precedenti proprietari privati dell’area e dello Stato - seguirà i canali amministrativi e le tempistiche di legge per la pianificazione del territorio e a garanzia di ogni soggetto, senza corsie preferenziali. Se pare una banalità ribadirlo, banalità sia". "Una nota a margine – aggiunge Sadegholvaad –: sicuramente avrò capito male ma se c’è chi pensa di agitare lo spettro del degrado di quell’area privata per accelerare e forzare il progetto di costruzione di un nuovo quartiere, e dunque di altro carico di cemento e nuove funzioni il cui interesse pubblico o meno è determinato da chi ne ha la competenza tecnica e amministrativa, va chiarito che la legge consegna a tutti i proprietari di immobili e di terreni la responsabilità, civile e penale, di provvedere alla cura e alla sicurezza degli stessi. Se ciò non accade, è titolo degli enti competenti - Comune, Ausl, forze dell’ordine, vigili del fuoco - verificare le eventuali violazioni e obbligare al ripristino di condizioni adeguate ai privati proprietari. Quando ciò non avviene vengono erogate sanzioni o azioni sostitutorie con conseguente richiesta di rimborso per le spese sostenute dalla collettività". "Ciò, in passato, è più volte accaduto per l’area in questione di via Roma e ciò, se saranno segnalate situazioni incongruenti rispetto alla sicurezza e alle condizioni di quel luogo, accadrà sempre anche in futuro, lì e altrove".

Mario Gradara