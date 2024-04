"Nessuna ghettizzazione alle ’Ferrari’"

Nessuna “ghettizzazione” alle scuole elementari Ferrari in pieno centro storico a Rimini. Delle 10 classi con 194 bimbi, nove sono in deroga alla circolare ministeriale che prevede il limite del 30% agli alunni con cittadinanza non italiana. Ma come ha sottolineato la vicesindaca Chiara Bellini, rispondendo ieri sera in Consiglio comunale a una interrogazione di Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia, "il 90% è nato a

Rimini". Per il 2024-2024, spiega, "ci sarà solo una prima e non due. Ma questo è un fenomeno trasversale" e "una politica seria guarda ai bambini nati nelle città non dove sono originari i nonni", rimarca. Nel merito, il Comune "non ha competenze sulla formazione delle classi, nessun titolo per intervenire". Quei bimbi, insiste, "si sentono riminesi, quando fanno i disegni disegnano la bandiera italiana e sanno a memoria l’inno. Si dovrebbe entrare nelle scuole". Bellini trova dunque "la svolta di costruire nel pieno centro storico una nuova scuola bella e moderna giusta ed efficace".