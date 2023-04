Nessuno presenta querela Salta il processo all’ex sindaca

Una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’ex sindaca di Montefiore Conca, Vallì Cipriani, e dell’allora vice sindaco, Gianni Martelli, difesi dagli avvocati Moreno Maresi e Umberto De Gregorio. È quella emessa nella giornata di ieri dal giudice del tribunale di Rimini, che ha così messo la parola fine al processo che aveva in un primo momento portato l’ex prima cittadina del borgo della Valconca alla sbarra insieme al vice con l’accusa di violenza privata. La riforma della giustizia promossa dall’ex ministro Cartabia ha però introdotto alcune novità per determinate tipologie di reato, come quello che era stato ipotizzato dagli inquirenti nei confronti dei due amministratori, ora perseguibile solo nel caso in cui sia la stessa vittima a presentare querela (salvo nei casi in cui si tratti di minori o persone inferme). Nonostante la proroga di tre mesi concessa dal magistrato nessuno si è presentato in aula per integrare l’esposto presentato all’epoca dei fatti in Procura. La vicenda risaliva al luglio del 2015 – quando la Cipriani si trovava al primo anno del secondo mandato alla guida di Montefiore ed era già iscritta alla Lega Nord – ed era legata alla petizione rivolta a Poste Italiane affinché l’ufficio postale di Montefiore Conca rimanesse aperto tutti i giorni. I promotori avevano lasciato i fogli per la raccolta delle firme in un bar del paesino della Valconca: secondo la ricostruzione fatta da chi aveva presentato l’esposto, il 27 luglio di quell’anno il sindaco avrebbe chiamato i gestori del locale, chiedendo di sospendere la petizione. Le presunte interferenze della sindaca era diventate oggetto di un esposto da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, secondo i quali i due amministratori avrebbero costretto le titolari del bar a restituire i fogli "a Tiziana Formica, impedendo la raccolta firme organizzata da Francesco Tani, Mauro Macrelli e la stessa Tiziana Formica". Nelle sedute precedenti del processo si sono svolte anche audizioni di diversi testimoni, cittadini di Montefiore Conca. Gli imputati dal canto loro si sono sempre difesi respingendo le accuse e ribadendo la loro estraneità rispetto ai fatti contestati.