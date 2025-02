"Nessuno vuole cacciare i Mutoid. Ma ora il Comune rispetti le regole"

"Dopo oltre 10 anni, il Consiglio di Stato ci dà ragione. È giunto il momento che il Comune di Santarcangelo rispetti la legge e proceda con i provvedimenti in atto nei confronti di Mutonia". L’avvocato Luigino Biagini, legale di Giorgio Ricci, il cittadino che ha presentato il ricorso per chiedere la demolizione delle case degli artisti Mutoid, è chiaro: "La vicenda processuale va avanti dal 2013. Il mio assistito abita vicino all’insediamento e lamenta situazioni di disagio, abusivismo e anche pericolo, in un’area così vicina al fiume, da tempo. Dopo l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi nel 2013, era stato fatto il primo Poc comunale per salvaguardare Mutonia, e nel 2020 era stata revocata la demolizione. Ma il mio assistito ha nuovamente impugnato gli atti, contestando come potesse essere regolarizzato qualcosa che era stato già considerato abusivo. Il Tar aveva respinto il ricorso e noi avevamo fatto nuovamente appello. Due giorni fa si è espresso in via definitiva il Consiglio di Stato. Ora che i giudici ci danno ragione, tutti gli atti comunali devono essere annullati". Nel sopralluogo al campo dei Mutoid, nel lontano 2013, era emerso che 22 delle 27 piazzole presenti con roulotte, container e vecchi camion trasformati in case, erano state accertate come abusive. L’amministrazione fu ’costretta’ a ordinare la demolizione degli abusi, ma contemporaneamente iniziò a lavorare con la Regione, la Soprintendenza e gli altri enti per regolarizzare Mutonia. Ma ora c’è la sentenza del Consiglio di Stato. "Confidiamo che il problema venga risolto – continua Biagini – Di certo Ricci non vuole cacciare i Mutoid da Santarcangelo, sia ben chiaro. Non è una questione personale ma bisogna rispettare le regole. Il Comune deve rispettare la legge e magari trovare una soluzione alternativa per il collocamento di Mutonia".

Dalla parte degli artisti si schiera il Pd: "Sosteniamo la giunta Sacchetti per salvare la permanenza dei Mutoid. Mutonia è un grande esempio di rigenerazione urbana, è diventata un grande polo di attrazione. Rispettiamo l’operato della magistratura ma affiancheremo l’amministrazione nel cercare ogni strumento per salvare e salvaguardare quella che è una vera ricchezza internazionale. Difenderemo Mutonia con ogni mezzo possibile, come abbiamo fatto in passato, sapendo che la popolazione è con noi e con i Mutoid". Associazioni e privati sono già pronti a organizzare raccolte fondi e eventi a difesa degli artisti.

Rita Celli