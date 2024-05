Nessuno vuole Palazzo Docci: un’altra asta deserta. Ma Ausl e Comune tenteranno ancora di venderlo

Niente da fare per Palazzo Docci. È andata deserta per l’ennesima volta l’asta per l’edificio storico, nel cuore del centro di Santarcangelo. Stavolta per il palazzo, che è di proprietà dell’Ausl (ne detiene i tre quarti) e del Comune di Santarcangelo, si partiva da una base d’asta di 800mila euro. Le offerte per il Docci sarebbero dovute pervenire entro il 6 maggio. Ma nessuno si è fatto avanti, nonostante il prezzo richiesto fosse (e non di poco) inferiore a quello delle aste precedenti. Ma Ausl e Comune non intendono mollare. La vendita dello storico palazzo è ritenuta decisiva per finanziare i lavori futuri all’ospedale ’Franchini’.

Ecco perché (dopo le elezioni) la direzione Ausl e l’amministrazione comunale si rivedranno e decideranno insieme i tempi, le modalità e anche il prezzo per la nuova asta. Il consiglio comunale di Santarcangelo ha già dato il via libera all’operazione, alcuni mesi fa, deliberando che i soldi ricavati dalla vendita vengano poi destinati ai prossimi interventi al ’Franchini’. Per l’ospedale sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione. Da molti anni l’Ausl e il Comune tentano di cedere l’edificio, chiuso da parecchi anni e in precarie condizioni. Tra le destinazioni d’uso possibili per Palazzo Docci c’è anche quella alberghiera. Il Comune di Santarcangelo si è già espresso in passato sulla struttura, in occasione delle precedenti aste, ’vincolando’ l’immobile e vietando la sua eventuale trasformazione in palazzina residenziale. Una scelta che, in passato, ha scoraggiato i potenziali acquirenti. Ora sarà da capire se, con un eventuale ribassamento del prezzo, Palazzo Docci potrà finalmente far gola. In passato, come detto, gli interessati non sono mancati. Alla fine nessuna delle trattative si è mai concretizzata.