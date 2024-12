Neve a San Marino, disagi alla circolazione

Da Dogana a Chiesanuova, passano per il centro storico. Ieri mattina San Marino si è svegliato sotto la neve. Strade imbiancate in tutti i Castelli, ma naturalmente in quelli più ’alti’ si sono registrate le maggiori difficoltà alla circolazione. Nessun problema nel Castello di Serravalle dove è stato possibile circolare senza disagi per tutta la giornata. Salendo sulla Superstrada verso Città la situazione è diventata più complicata. Gli oltre dieci centimetri di nece nelle aree di Faetano, Borgo Maggiore e San Marino Città hanno costretto gli automobilisti sprovvisti di gomme termiche a munirsi di catene. Puntuali, da questo punto di vista, i controlli degli uomini della Polizia Civile che hanno sbarrato la strada alle vetture non attrezzate. Rotta Neve in servizio continuo, comunque, per liberare le strade. Già nel pomeriggio, comunque, con il sole che ha fatto capolino, la situazione è tornata alla normalità.

Non solo San Marino ieri si è svegliato sotto la neve. Imbiancate anche Valmarecchia e Valconca. Un manto bianco ha avvolto anche Montefiore e non sono mancati alcuni disagi. Che, comunque, già nella mattinata di ieri sono stati prontamente risolti. La pulizia delle strade è stata prioritaria, ma è stato necessario monitorare anche gli alberi.

Diversi quelli caduti sia sulle strade comunali che provinciali che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di ditte specializzate. E nella notte scorsa è stato immediatamente programmato lo spargimento del sale considerando l’elevato rischio di gelate. Meno disagi in Valmarecchia dove le strade sono state solo leggermente imbiancate, senza creare alcuna criticità nella circolazione stradale. Qualche disagio soltanto a Perticara dove gli accumuli sono stati leggermente più importanti. Niente neve, invece, sulla costa. Ma lì a creare qualche disagio è stato il forte vento. Raffiche fino a 70 km/h hanno causato disagi, con diversi interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti che hanno invaso le carreggiate.