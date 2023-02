Neve e disagi, la comunità si mobilita

Venerdì 20 gennaio, il cielo pennese si è tinto di grigio e lentamente ha iniziato a nevicare. Il giorno dopo la coltre bianca aveva già coperto tutto, ma nessuno sospettava, nonostante l’allerta meteo, che si verificasse una grande nevicata. Subito si è notato che la neve era particolarmente pesante e alberi, tralicci e tetti hanno sofferto la pressione della massa nevosa. Al di là dello spettacolo maestoso sono arrivati i disagi: strade bloccate, macchine sepolte, alberi caduti sopra tetti e soprattutto c’è stata una massiccia interruzione della corrente elettrica per ore. Alcune zone del comune sono rimaste al buio per giorni. Le scuole chiuse hanno permesso a bambini e ragazzi di prendersi un momento di distacco dallo studio e dai social per dedicarsi, con pala in mano, alle fatiche dei lavori socialmente utili. Sindaco, vigili del fuoco, protezione civile e volontari hanno contribuito a risolvere innumerevoli problemi, dimostrando che nelle emergenze, il nostro piccolo paese di montagna è organizzato, pronto e solidale. Alcuni cittadini hanno mostrato anche una sana creatività tutta pennese creando un vero e proprio comprensorio sciistico in località Cà Taglione.

Classe II A Pennabilli