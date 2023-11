Neve in Valmarecchia, ma nessun disagio

È arrivata la prima nevicata della stagione. Le temperature, scese bruscamente durante la notte fra venerdì e ieri, hanno regalato una piacevole sorpresa agli abitanti della Valmarecchia. La neve si è resa visibile sui rilievi di San Marino, Carpegna e del Montefeltro. Tante le foto di entusiasti circolate sui social network. Ma i fiocchi, data la debole entità del fenomeno atmosferico, non hanno causato disagi. La neve ha iniziato a cadere leggermente nelle prime ore del mattino di ieri, imbiancando soprattutto le alture sopra i mille metri. E così, specialmente in Carpegna e sul passo della Cantoniera a Pennabilli, ai colori vivaci dell’autunno si è sostituito il bianco della neve, creando un inconsueto panorama per i periodo. Ma anche a quote più basse, intorno ai 600 metri, le vallate più esposte a correnti di aria fredda, che sta interessando in questi giorni la Romagna, hanno ricevuto una piacevole spruzzata di bianco.

La neve è arrivata anche a San Marino, dove il centro si è risveglato sotto la coltre bianca. Secondo le previsioni dell’Arpae, da oggi, le temperature si irrigidiranno ulteriormente, scendendo anche sotto lo zero sulle alture che circondano la Valmarecchia.

Entusiasta Pietro Rossi, sindaco di Montecopiolo: "Una breve nevicata che ci ha regalato un risveglio fresco e bianco, inusuale per il periodo ma sempre piacevole, la montagna imbiancata è sempre più bella". Anche se è ancora presto per sfoderare slittini, sci e ciaspole, quello di ieri è stato un dolce assaggio che fa presagire festività natalizie davvero in sintonia con la tradizione.

Andrea G. Cammarata