Prima neve in Valmarecchia: fiocchi anche a San Marino

Rimini, 25 novembre 2023 – Le temperature in picchiata durante la notte e un dolce risveglio questa mattina per gli abitanti della Valmarecchia che sui rilievi di San Marino, Carpegna e Montefeltro hanno potuto osservare la prima imbiancata di fine anno.

Tante, poi, le foto circolate sul web, scattate da cittadini decisamente entusiasti della bella notizia che peraltro finora non ha creato disagi. La neve è cominciata a cadere nelle prime ore del mattino, coprendo leggermente i rilievi a quota mille metri. Imbiancata la Carpegna e il passo della Cantoniera a Pennabilli. E i fiocchi sono arrivati anche a quote inferiori sui 600 metri imbiancando le vallate più esposte all’ingresso dell’aria fredda che si sta abbattendo in queste ore in tutta la Romagna.

Fiocchi di neve anche a San Marino città. Secondo le previsioni, rilasciate in queste ore dall’Arpae, la neve potrebbe essere sostituita dalla pioggia nel pomeriggio con precipitazioni sui rilievi non superiori al millimetro. Domani, invece, le temperature saranno rigide, anche sotto lo zero, sempre sui rilievi romagnoli. Non sarà il nevone felliniano dei sogni invernali, ma è già un dolce assaggio che lascia presagire festività natalizie in pieno accordo con la tradizione. La neve in Romagna non si vedeva da febbraio scorso, quando le precipitazioni, molto abbondanti, accumularono fiocchi oltre ben il metro di altezza.