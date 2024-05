New Rimini, brutto capitombolo. Il Cagliari festeggia in rimonta

new rimini

5

cagliari

9

CAGLIARI: A. Rosales ec (1/5), Andres ss (0/5), Cuesta 3b (1/4), Rodriguez r (3/5), G. Rosales ed (3/4), Delgado l/dh (2/4), Urdaneta es (2/5), Angioi 2b (1/4), Alvarez 1b (1/3)

NEW RIMINI: Perazzini dh (0/3), Baro 1b (2/4), Baccelli r (0/3), Chacon 2b (1/4), Bonemei ed (0/4), Focchi (Pini ec 0/1) es (0/3), Gabrielli ec/es (1/4), Zappone ss (0/2), Cifalinò 3b (0/2).

Successione: CAGLIARI: 200 005 002 = 9 bv 14 e 3 NEW RIMINI: 110 030 000 = 5 bv 4 e 2

Lanciatori: Delgado (W) rl 5, bvc 3, bb 4, so 8, pgl 3; Fracchiolla (S) rl 4, bvc 1, bb 4, so 5, pgl 0; Aiello (i) rl 5.1, bvc 7, bb 0, so 2, pgl 1; Tognacci L) rl 3.2, bvc 7, bb 3, so 1, pgl 6.

Note: fuoricampo di A. Rosales (3p. al 6°); doppi di G. Rosales e Delgado

Battuta d’arresto per New Rimini in gara1 con Cagliari. I ragazzi del manager Castro, nonostante una bella rimonta che li aveva portati a condurre per 5-2 a fine 5°, non sono riusciti a portare a casa il match. Cruciale i cinque punti segnati al 6° dai sardi, che di lì in avanti hanno chiuso a doppia mandata il match e non hanno concesso particolari chance di ulteriore rimonta ai padroni di casa. Con due out e zero in base, il primo attacco di Cagliari porta due punti. Cuesta è in base su errore, Rodriguez centra il singolo e la successiva valida di Giovanny Rosales, ex San Marino, vale lo 0-2. Nella parte bassa Perazzini segna quasi da solo l’1-2. Prima è in base su ball, poi è in seconda su lancio pazzo, in terza su errore e a punto sulla rimbalzante di Baro. Il pari arriva al 2° ed è generato ancora da Baro, autore di un singolo con due in base. Il 2-2 rimane fino al 5°, poi New Rimini scatta sul 5-2. Partita ben indirizzata, ma al 6° Cagliari segna ben 5 punti ed è soprattutto il fuoricampo da tre punti di Alessandro Rosales a cambiare le sorti del match, portando il punteggio da 4-5 a 7-5. New Rimini non segna più, gli ospiti vanno anche sul 9-5 al 9° e chiudono i conti.