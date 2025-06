New Rimini, c’è la capolista. Falcons di scena a Firenze

Doppia sfida interna per New Rimini e l’avversario è di alto livello, tanto da vestire il ruolo di capolista del girone E. Si tratta degli Athletics di Bologna, squadra che fin qui ha fatto registrare un ragguardevole ruolino di marcia che racconta di 12 vittorie e solo 4 sconfitte. E all’andata? Una doppia beffa, con gli uomini di Dorian Castro protagonisti due sconfitte al fotofinish (6-5 e 12-11 all’11°). Due ko che hanno pesato tanto su una classifica che in questo momento vede i Pirati, con 6 vinte e 8 perse, lontani dalle prime due posizioni, quelle che garantiscono l’accesso agli ottavi di finale playoff. Serve una doppietta per invertire la tendenza e provare il tutto per tutto nel rush finale della regular season. Oggi si gioca alle 11 e alle 15, con la prima partita che sarà off-limits per Luca Pulzetti, squalificato per un turno. Nella seconda è in forte dubbio l’uomo più importante, il pitcher straniero Frank Herrera (4-2, 1.28), alle prese con un affaticamento muscolare. Gli Athletics presenteranno sul monte Nepoti (5-1, 2.65) e Perdomo (4-2, 2.14), col secondo che è anche leader di tutta la A a livello di strikeout (97).

Doppia trasferta per i Torre Pedrera Falcons, che oggi giocheranno a Firenze (ore 11 e 15) e proveranno a strappare una partita alla terza della classe, squadra che ha ancora giustificate ambizioni di primi due posti ma che è reduce da due ko esterni a Godo. In gara1 la Fiorentina dovrebbe proporre sul monte Euridis Martinez (1-0, 3.82), mentre nella seconda spazio a Quintana (1-1, 2.10) e Bellucci (1-2, 3.44). La squadra toscana ha diversi uomini pericolosi nel suo line-up. Innanzitutto Gozzini, leader per media battuta a 393, poi Cialli (367), Faticanti (341) e Martin (316). All’andata a imporsi fu la Fiorentina, capace di vincere entrambe le partite allo stadio dei Pirati (8-5 e 10-2). E domenica prossima sarà derby, con New Rimini a ospitare i Falcons sul diamante casa di entrambe.