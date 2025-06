New Rimini cerca il colpo. Falcons lottano per l’onore

Allo Stadio dei Pirati si gioca il derby di ritorno e questa volta la squadra di casa è New Rimini, che ha ancora una flebile speranza di playoff ma è costretta a vincere sempre e sperare che gli Athletics perdano tutte le partite. Complicato, ma ogni vittoria è importante anche in ottica poule salvezza, ecco perché le due partite di oggi coi Falcons non sono banali in questo finale di regular season. Lo stesso vale per Torre Pedrera, perché il regolamento parla chiaro: nel mega girone a sette che prenderà vita dal 19 luglio, tutte le formazioni si porteranno dietro i risultati della regular season con le squadre provenienti dallo stesso raggruppamento. Oggi si gioca alle 11 e alle 15, con orario della seconda partita che dipende come sempre dall’esito della prima. Se il primo match dovesse prolungarsi, ecco che il playball del secondo potrebbe slittare. Il derby d’andata vide New Rimini imporsi due volte (5-2 e 5-1) e c’è tanta curiosità per questa doppia sfida di ritorno. La squadra di Dorian Castro partirà in gara1 con Aiello (3-2, 3.18), mentre quella di Cristian Giovanelli proporrà Ioli (1-4. 4.40). Per gara2 New Rimini ha il dubbio Frank Herrera (4-2, 1.25), quello che è l’abituale partente per tutta la stagione. "Vogliamo reinserirlo gradualmente", dice il pitching coach Daniele Del Bianco. La sensazione, dunque, è che possa partire come rilievo, così come Kevin Sosa, magari dopo qualche inning di Tarassi. Dall’altra parte, nella seconda partita, probabile utilizzo di Filippo Baldassarri (0-0, 2.40). Gli uomini più caldi in battuta? In casa New Rimini, tra quelli con più turni, ecco Pulzetti (388) e Perez (383 e 15 punti battuti a casa). Per i Torre Pedrera Falcons, occhio a Beccari (294), Tamburini (265) e Cianci (262). Dopo il derby, New Rimini sarà a Godo per le ultime due partite sabato 5 luglio, mentre i Falcons chiuderanno la regular season domenica 6 luglio in casa con Modena. In più, devono essere giocati i doppi confronti Athletics – Fiorentina e Modena – Fiorentina. Nel girone D è già tutto deciso. A incontrare le squadre del raggruppamento E nella poule salvezza saranno Oltretorrente, Poviglio e Sicily Red Sox. La classifica del girone E: Modena 11-5, Athletics Bologna 12-6, Fiorentina 9-7, New Rimini 8-8, Godo 6-12, Torre Pedrera Falcons 4-12.