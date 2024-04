New Rimini inizio choc. Rovigo non perdona

new rimini

5

rovigo

13

ROVIGO: Bravo 2b/ss (1/5), G. Taschin dh (3/5), Nosti (Rizzati es 0/1) dh (3/5), Exposito r (3/6), Salvatore ec/ed (3/4), Buin 1b/3b (0/6), L. Taschin es/2b (2/4), Dreni (Frigato 1b 1/1) 3b (1/3), Bernardi ed/ec (2/5).

NEW RIMINI: Pini (Bonemei ed 2/2) ec (0/3), Pulzetti 3b/l/ss (2/3), Baccelli (Giardini 0/2) dh (2/3), Chacon ed/ec (3/5), Gabrielli (Focchi 1/2) es (0/2), Baro 1b (0/3), Cifalinò 2b/3b (1/4), Cortesi ss/l (0/4), Signorile r (1/3)

ROVIGO: (10)10 010 010 = 13 bv 17 e 1 NEW RIMINI: 301 000 001 = 5 bv 12 e 1 LANCIATORI: Crepaldi (W) rl 5, bvc 6, bb 2, so 3, pgl 4; Pietrogrande (S) rl 4, bvc 6, bb 0, so 2, pgl 1; Aiello (L) rl 0.1, bvc 5, bb 3, so 0, pgl 9; Sartini (r) rl 4.2, bvc 8, bb 1, so 2, pgl 3; Metalli (r) rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 1; Pulzetti (r) rl 0.2, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0; Cortesi (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: trilo di Chacon; doppi di G. Taschin, Salvatore, Dreni.

Comincia piuttosto male il weekend di New Rimini. Contro un’eccellente squadra come Rovigo, i Pirati vanno subito sotto in maniera pesante e non riescono più a rialzarsi.

Sono addirittura dieci i punti degli ospiti in un primo inning da incubo nel quale il partente Aiello non è riuscito in nessun modo a imbrigliare le bocche da fuoco avversarie.

Con le basi piene, lo 0-1 è firmato dal singolo di Exposito, poi doppio di Salvatore dello 0-3, prima eliminazione, Lorenzo Taschin colpito, base a Dreni per lo 0-4, doppio di Bernardi (0-7), singolo di Bravo (0-8) e fine partita di Aiello.

Sul rilievo Sartini subito le valide di Giacomo Taschin e Salvatore che chiudono sullo 0-10 un primo inning che condiziona pesantemente la gara.

New Rimini reagisce con tre punti subito, ma non si avvicina mai e Rovigo festeggia con 17 valide complessive. Per i Pirati bene in attacco Chacon (singolo, doppio e triplo), Baccelli e Bonemei.