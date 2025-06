Niccolò Fabi tra musica e filosofia: "C’è una Rimini sottovoce che amo"

La musica incontra la filosofia ‘in collaborazione’ con la magica atmosfera della Piazza sull’Acqua. Niccolò Fabi torna a Rimini. Questa sera, alle 22, darà voce, insieme a Maura Gancitano e Andrea Colamedici (ideatori del progetto Tlon), a ‘Biglietti agli amici’, il festival letterario ideato e diretto dallo scrittore Marco Missiroli.

Un dialogo che intreccia pensiero, note e vita. Fabi, cosa c’è da aspettarsi?

"Non ne ho idea... Con Maura e Andrea è sempre tutto una piacevole scoperta. Si spazia tantissimo attraverso diversi argomenti. Ma sono in buone mani".

La perdita, la responsabilità individuale. Temi ai quali si sente vicino. Che possono sembrare ‘alti’, ma sui quali conviene fermarsi e riflettere?

"Non abbiamo l’ambizione di arrivare a spiegare delle cose. Le nostre sono fotografie di un momento. I testi delle canzoni diventano scintilla per affrontare tematiche disparate e per trovare un momento di confronto che sia sospeso".

Tutto questo all’ombra del Ponte di Tiberio, con i suoi 2.000 anni di storia. Una risposta silenziosa, alle porte dell’estate, alla Rimini del rumore?

"Penso che una Rimini B esista eccome, tanto da riequilibrarne l’immagine. Colleghiamo questa città all’intrattenimento, al divertimento. Vero. Ma basta addentrarsi un po’ nell’entroterra per scoprirne anche un lato più silenzioso. Nel quale è possibile farsi sentire sottovoce".

Molte parole, meno musica?

"Sarà marginale in effetti. La musica non è al centro della serata, sarà un viaggio diverso. Anche perché per me è difficile passare da un ruolo all’altro. Quando conversi, quando ascolti, devi essere a fuoco, quando canti è l’esatto contrario".

Da un mese è uscito il suo nuovo album ‘Libertà negli occhi’ registrato in una residenza artistica in uno chalet. Una creazione individuale o collettiva?

"Ci sono stati due momenti nella progettazione: uno certamente personale e solitario. Quello è stato il momento delle cose da raccontare. Poi è diventato un lavoro corale in Val di Sole".

E da ottobre tornerà nei teatri. Che atmosfera si aspetta?

"La solita, come da 15 anni a questa parte. Con le persone che verranno non solo per ascoltare canzoni. Sanno che ho un linguaggio che li porta in luoghi nascosti. Li porto giù e poi li riporto su. Tornare alla luce, sa, consegna il più bello dei sorrisi".