Nicolò Anselmi nuovo vescovo di Rimini: “Priorità alla lotta alla disoccupazione”

Rimini, 22 gennaio 2023 - Il freddo e la pioggia battente non fermano l'omaggio dei riminesi al nuovo vescovo. Oggi pomeriggio centinaia di persone hanno partecipato in piazza Cavour alla cerimonia di insediamento di monsignor Nicolò Anselmi, 62 anni, nato e cresciuto a Genova, che prende il posto del vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi, ritiratosi in pensione.

Sul palco sono intervenuti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il bdi Genova Pietro Piciocchi, il prefetto di Rimini Rosa Maria Padova, l'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, che con i riminesi parlando di Anselmi ha scherzato così: "Ve l'abbiamo mandato bravo e buono...".

Poi il saluto di Lambiasi al suo successore: "Dio ci ha mandato questo tempo strano oggi per far sentire il contrasto con il calore della nostra accoglienza per Nicolò".

Infine è stata la volta del nuovo vescovo. Anselmi ha già fissato uno dei suoi obiettivi a Rimini: "A Genova ho imparato che la disoccupazione è una tragedia. A Rimini mi impegnerò strenuamente perché tutti possano avere il loro posto nella società". Prima del corteo in Duomo, dove è stata celebrata la messa solenne, un simpatico siparietto tra il nuovo vescovo e il sindaco. "Sappiamo che le piace pedalare, le regaliamo una bicicletta", ha sorriso Sadedegholvaad, allungando ad Anselmi una nuova, fiammante bicicletta biancorossa (i colori di Rimini).

"Grazie, però a Genova quando sono andato via mi hanno regalato una macchina...", ha scherzato il nuovo vescovo. Che poi è andato in Duomo a braccetto con Lambiasi. Gremita la cattedrale per la messa per il nuovo vescovo, che dall'altare ha ringraziato più volte i riminesi e ha fatto un appello all'unità, allo stare insieme, per il bene della comunità intera.