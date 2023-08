Nidi, Bellini ‘convoca’ le mamme "Posti e investimenti in aumento"

Accoglie "con interesse e spirito costruttivo" la petizione online lanciata da un gruppo di mamme riminesi (oltre 500 le firme raccolte) per chiedere di aumentare i posti negli asili nido della città. La vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, ha ‘convocato’ una delegazione delle mamme proprio per approfondire le tematiche oggetto della petizione: l’incontro è in programma lunedì. Un’occasione di confronto, in cui sarà dettagliata la strategia messa in campo dall’amministrazione comunale. "Agevolare l’accessibilità e aumentare la copertura di posti nei servizi per l’infanzia, e nello specifico dei nidi, è stato il primo impegno con cui, non solo simbolicamente, abbiamo voluto inaugurare il nostro mandato, a partire dalla misura dei nidi gratuiti. Provvedimenti – osserva Bellini – che hanno avuto come prima conseguenza non solo l’aumento della domanda, ma anche un rinnovato interesse per i servizi educativi della nostra città".

Sono 600 le famiglie riminesi che hanno già beneficiato della gratuità e della riduzione delle rette per la frequenza dei nidi. In quelli pubblici si è raggiunto il 75% degli iscritti, in quelli privati circa il 50%. Sono anche aumentati i posti: nel 2022 la copertura rispetto alla popolazione 3-36 mesi era del 28,8% a fronte di un obiettivo europeo-nazionale del 33% da raggiungere entro il 2027. "In corso d’anno – aggiunge la vicesindaca – sono stati attivati 8 posti pubblici di lattanti, 14 posti pubblici in convenzione utilizzando risorse del Fondo sociale europeo e una quarantina nei nidi privati come impatto indiretto della politica di abbattimento delle tariffe. Inoltre sempre nel privato sono già autorizzati 40 nuovi posti e altri 21 sono in dirittura di arrivo". Anche in termini finanziari cresce l’investimento, nell’ultimo anno di oltre un milione di euro. Senza dimenticare gli oltre 7 milioni di finanziamento Pnrr per tre nuovi poli educativi (Il Pollicino a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione del Peter Pan a Viserba). Per quanto riguarda i centri estivi comunali, il Comune integrerà per la prossima estate l’offerta privata con l’organizzazione di un nido estivo per 73 posti e un servizio per l’infanzia 3-6 anni con 200 posti. Mentre sul fronte dell’inclusione scolastica il Comune investe 6 milioni. "L’incremento dei posti – conclude Bellini – è il frutto di un lavoro quotidiano intenso e di investimenti, ma sappiamo che questo richiede lunghi periodi attuativi. Siamo consapevoli sia di essere sulla buona strada, sia delle criticità del sistema che accomuna il contesto nazionale".

Giuseppe Catapano