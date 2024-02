Nidi d’infanzia: iscrizioni al via

Da domani partirà il periodo per presentare le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024-2025. Le domande andranno presentate nel periodo compreso tra il 15 di febbraio e il 10 marzo. Le domande si possono presentare esclusivamente online dal sito riccione.ecivis.it dove è possibile trovare la documentazione necessaria, dalla guida alla compilazione del modulo online al regolamento per l’accesso alle istituzioni per l’infanzia comunali, la delibera di giunta relativa alle tariffe dei servizi e il progetto pedagogico dei nidi d’infanzia comunali. Le domande pervenute da famiglie non residenti saranno accolte solo dopo avere esaurito quelle dei residenti.