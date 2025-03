Nidi, nuove regole: priorità ai bambini delle famiglie fragili

Cambia a Santarcangelo il regolamento per laccesso agli asili nido. Tra le novità introdotte, la maggiore attenzione a quei bambini che hanno i nonni residenti in altri comuni o che lavorano ancora, così come a quelli che invece non hanno più uno o più nonni. Inoltre, si guarderà di più anche alla situazione lavorativa dei genitori. Infine, l’Isee diventa uno dei criteri di assegnazione del punteggio: 10 le fasce di reddito previste. "Con il nuovo regolamento adottiamo di criteri di accesso ancora più oggettivi per la formazione delle graduatorie – dice Luca Paganelli, assessore alla scuola – Tenere in maggiore considerazione la rete parentale, la situazione lavorativa e le possibilità economiche delle famiglie significa sostenere i nuclei che sono più in difficoltà". Dall’anno prossimo ci saranno inoltre 15 posti in più negli asili nido a Santarcangelo. Così ha deciso la giunta, alla luce del forte aumento di richieste degli ultimi anni.