Nidi, più spazio ai bambini e alle famiglie

Più risorse, maggiore accessibilità e una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato. Sono i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i gestori dei nidi d’infanzia privati autorizzati e accreditati per l’anno educativo 2025/2026, approvata ieri in Giunta. Il documento conferma e rafforza il modello integrato dell’offerta educativa 0-3 anni, grazie a un investimento complessivo di 250 mila euro, con un incremento di oltre 22 mila euro rispetto all’anno precedente. Le risorse garantiranno la copertura totale dei contributi per le famiglie beneficiarie nel 2024/2025, consolidando la qualità e la diffusione dei servizi per la prima infanzia su tutto il territorio comunale. Negli ultimi tre anni, le politiche adottate hanno fatto crescere la copertura del servizio dal 28,8% al 37,4%, superando l’obiettivo europeo del 33% per la fascia 3-36 mesi. I bambini beneficiari sono passati da 201 a 220, segno di un sistema sempre più inclusivo e capillare. Tra le principali novità, dopo la sperimentazione dello scorso anno, viene adottata una piattaforma unica per la gestione delle iscrizioni: uno strumento digitale che ottimizza l’incontro tra domanda e offerta, riduce i tempi di attesa. Gli impegni condivisi con i 20 gestori privati includono il mantenimento delle agevolazioni tariffarie, l’ampliamento dei posti nido sul territorio attraverso nuove sinergie e l’utilizzo di strumenti digitali condivisi per la gestione della domanda. "Il rinnovo della convenzione – sottolinea Chiara Bellini (foto), vicesindaca con delega alle politiche educative – consolida e qualifica il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, rendendoli più accessibili e diffusi. Una città più equa e inclusiva passa anche da qui: dal sostegno alle famiglie e dal diritto all’educazione fin dai primi anni di vita. Lavoriamo per un sistema che non lasci indietro nessuno".