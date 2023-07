Nido del Falco, trattative private per trovare il gestore

Per il Nido del Falco si procede a trattativa privata. A farlo sapere è la Segreteria Turismo comunicando che "gli avvisi esplorativi internazionali emessi dal Congresso di Stato per la raccolta di manifestazioni di interesse, per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, del complesso ricettivo non hanno permesso l’individuazione di soggetti interessati". Le proposte ricevute, analizzate "e valutate con attenzione, hanno portato a una serie di trattative che non sono però giunte a conclusione". Così, il Congresso di Stato ha dato mandato al segretario di Stato al Turismo "di procedere all’individuazione di soggetti idonei mediante trattativa privata alle stesse condizioni già definite nei precedenti avvisi esplorativi". Per dare immediatamente esecutività alla delibera del Congresso di Stato il Segretario Federico Pedini Amati offre la propria sdisponibilità a fissare incontri con soggetti interessati previo appuntamento".