Niente alcol al Marittimo, pioggia di insulti. "Pronti a denunciare"

Niente alcol e carne di maiale come indica la religione musulmana al Bar Marittimo di Borgo Marina, con la gestione di un giovane imprenditore di origini bengalesi, a Rimini dall’età di sei anni con la famiglia. Apriti cielo: il menù analcolico e ’prosciutto free’ scatena un diluvio di insulti razzisti sui social. Tanto che l’associazione dei Giovani musulmani della provincia di Rimini non ci sta, e minaccia di denunciare. "Ci dispiace molto – attacca il portavoce Mohamed Hammar – aver letto alcuni commenti discriminatori sui social, di discorsi razzisti e di odio, nei confronti dei migranti e dei musulmani onesti che vivono nel Borgo Marina. Se in futuro leggeremo ancora messaggi offensivi e aggressivi, saranno tutti denunciati alle autorità competenti".

La premessa. "Ci congratuliamo e ringraziamo il giovane Midul Sidkar, dopo tanti sacrifici e duro lavoro insieme alla sua famiglia e riuscito a riaprire lo storico Bar Marittimo – prosegue Hammar, di origini marocchine –. In questi anni il Borgo Marina con il fenomeno immigratorio è cambiato molto, diventando sempre più un quartiere multietnico, multireligioso e multiculturale, che secondo noi è una ricchezza e un valore aggiunto per tutta la città". Alla pre-inagurazione di lunedì erano presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Kristian Gianfreda.

"Non nascondiamo – continua Hammar – che il quartiere ha una serie di problemi di degrado e legalità sui quali non bisogna chiudere un occhio, cercando una soluzione e affrontando il problema tutti insieme. Invitiamo la cittadinanza a venire al Bar Marittimo e a visitare il Borgo Marina e i suoi siti storici e monumentali. Stiamo lavorando per organizzare al Marittimo lezioni di italiano per stranieri, e una grande festa in aprile, nel mese del ramadan".

Mario Gradara