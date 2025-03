Niente autobus sul ponte anche in estate. Si valutano alternative: spunta l’ipotesi trenino

Niente autobus sul ponte del Marano anche in estate. Un problema su cui di recente Comune e associazione albergatori si sono confrontate per cercare una modalità che possa garantire un collegamento nord-sud sulla linea mare. Si parla di un trenino che possa fare la spola tra la rotonda con via Angeloni, a nord del ponte dove svolta l’autobus della linea 11, portando i turisti fino all’incrocio di viale d’Annunzio con viale Verdi. Dall’ottobre scorso i mezzi sopra le 35 tonnellate non possono più attraversare il ponte sul Marano. Questo perché anche con un senso unico alternato secondo i tecnici non ci sono le necessarie garanzie di sicurezza. Il divieto riguarda anche la linea 11, con i bus in arrivo da Rimini che svoltano su viale Angeloni per immettersi su viale Aosta e proseguire fino a incrociare viale Emilia e a seguire scendere lungo viale Verdi fino a viale d’Annunzio.

Ma questo rende il tratto di viale d’Annunzio tra la zona Alba e viale Angeloni sprovvisto di un collegamento pubblico. Problema non da poco per l’estate, visto l’afflusso di turisti negli hotel e nei locali in zona. L’idea di un trenino è sul tavolo, ma pare che anche questo mezzo ponga problemi nell’attraversamento del ponte, rendendo necessario la sua partenza a sud del fiume. In municipio stanno vagliando le ipotesi per la prossima estate prima che parta in autunno il cantiere con la demolizione e ricostruzione del ponte con una spesa di 1,7 milioni di euro.

a. ol.