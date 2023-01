"Niente barriere architettoniche per una città accessibile a tutti"

"Troppe le barriere architettoniche ancora presenti sul territorio: vanno eliminate per favorire la massima accessibilità ad ogni genere di edificio o luogo pubblico". A richiederlo è il consigliere di opposizione Gabriele Bucci (Lbs), che torna a chiedere all’amministrazione comunale "di promuovere una serie di interventi, anche in collaborazione i privati, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche". Come? "Un po’ di risparmi su qualche addobbo o evento effimero, un po’ di risorse da commercianti, ristoratori, artigiani, ecc. e si poteva partire già durante le feste natalizie. Sarebbe stato il periodo giusto per dare un segno di sensibilità ed attenzione nei confronti di chi ha difficoltà a muoversi agevolmente, percepire a livello sensoriale (vista, udito, ecc.) o presenta difficoltà cognitive o psichiche. E che, di conseguenza, in caso di barriere od ostruzioni, trova difficoltà ad accedere a edifici pubblici, negozi, esercizi pubblici, luoghi di incontro e aggregazione". Per concludere il consigliere cita una serie di possibili risorse disponibili per questo tipo di interventi: tra gli altri, 10,2 milioni da parte della Regione; altri 5,3 milioni del Fondo nazionale per il sostegno alle persone che si prendono cura in modo continuativo di familiari in difficoltà. Nonché 34 milioni, sempre da programma regionale, per l’inserimento al lavoro di persone con disabilità.