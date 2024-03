"Niente Kursaal com’era e dov’era. Un progetto fuori dal tempo"

"No al rifacimento del Kursaal dov’era e com’era, come evocato in consiglio comunale da Gioenzo Renzi: rischia di essere un progetto anacronistico, fermo a due secoli fa, che non risponde a esigenze e funzioni di quel quadrante urbano strategico". E’ la risposta dell’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli (foto) all’interrogazione del capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

"Piazzale Fellini– aggiunge – e uno dei luoghi simbolo della Rimini balneare, una parte fondamentale del percorso di riqualificazione dell’intero comparto di Marina Centro che l’amministrazione vuole promuovere. Per queste ragioni abbiamo scelto di investire nella definizione di un Masterplan che andrà a disegnare tutta l’area dal porto canale a piazzale Fellini. Abbiamo già avviato l’iter per l’affidamento dell’incarico di progettazione, che vogliamo sia di respiro internazionale. Contiamo di arrivare da qui ai prossimi due anni pronti per avviare una rigenerazione complessiva dell’area, di cui piazzale Fellini rappresenta uno dei tasselli fondamentali. Non è un caso se si tratta di uno spazio che abbiamo dedicato ad alcuni appuntamenti clou come i concerti di capodanno e dell’estate ed è un luogo richiesto da tante realtà che scelgono la nostra città per organizzare i propri eventi, da quelli sportivi a quelli di intrattenimento".

L’assessore alla Mobilità, Roberta Frisoni, in risposta al neocapogruppo della Lega Matteo Zoccarato, ha detto che anche il Comune di Rimini (la giunta) è pronta ad approvare un protocollo d’intesa, già approvato dalla giunta regionale il 12 febbraio, per la costituzione "di una holding regionale del trasporto pubblico locale attraverso integrazione tra le attuali diverse società di gestione. Tper che serve il bacino di Bologna, Reggio Emiliia e Ferrara, Seta per Modena e Reggio Emilia e Start Romagna.