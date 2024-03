Niente multe a Pasqua: la Ztl sul lungomare scatterà il 25 aprile

La Ztl sul lungomare nella zona nord di Rimini entrerà in vigore il 25 aprile, anziché già a Pasqua. Nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 31 maggio le limitazioni saranno valide solo la domenica e nei giorni festivi. Dal primo giugno in poi, quando l’estate entrerà nel vivo e gli hotel si riempiranno, la Ztl sarà attiva tutti i giorni della settimana, senza interruzioni, e andrà avanti in questo modo fino alla seconda domenica di settembre. La regolamentazione della Zona a traffico limitato seguirà orari, aree di applicazione e modalità pressoché uguali a quelle dell’anno scorso. L’unica eccezione riguarda il tratto compreso tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba: qui la Ztl scatterà dal primo giugno e non dal 25 aprile. La Zona a traffico limitato di Rimini nord è presidiata da un sistema di telecamere ai varchi di accesso. Dopo la lunga sperimentazione del 2023, con le multe fatte soltanto nelle ultime due settimane, quest’anno si farà sul serio fin da inizio stagione: dal 25 aprile scatteranno controlli e sanzioni per chi non avrà le autorizzazioni per accedere nella Ztl.