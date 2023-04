Niente operazione dopo il ricovero Denunciati ospedale ed équipe

Intrappolato in una situazione kafkiana. È questo quanto lamenta Pietro Giangregorio, cattolichino di 54 anni che nei giorni scorsi si è recato all’ospedale ortopedico Rizzoli di Bologna per sottoporsi a un intervento chirurgico, salvo poi essere dimesso il giorno prima dell’operazione. Un dietrofront dell’équipe che però non è andato giù al 54enne che, il giorno dopo la dimissione avvenuta mercoledì, si è presentato alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia-querela nei confronti della direzione sanitaria dell’ospedale bolognese e l’équipe medica di chirurgia protesica del nosocomio. Ma andiamo con ordine.

Pietro nel maggio del 2021, a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva riportato una frattura del femore destro che necessitò di un intervento per inserire una protesi d’anca destra, eseguito nell’ospedale Ceccarini di Riccione cinque giorni dopo la visita. "È stato dopo questa operazione – afferma il 54enne – che mi sono accorto di avere la gamba destra più lunga di tre centimetri rispetto alla sinistra". Una presunta anomalia post-operazione per cui già due anni fa il 54enne, assistito in questo caso dall’avvocato Stefano Leardini, richiese una perizia legale di parte che riscontrò una presunta negligenza medica per cui è ancora in essere la richiesta di risarcimento da parte del 54enne nei confronti dell’Ausl Romagna, con cui è in corso una trattativa stragiudiziale tra avvocati.

Su un binario la causa all’Ausl Romagna, sull’altro la necessità di risolvere quel problema di sproporzione tra gamba destra e sinistra che gli causa e causava forti dolori. Ed è stato con questo intento che il 54enne ha rivolto, nel maggio del 2022, il proprio sguardo verso Bologna, dove dopo un ulteriore consulto medico al cattolichino viene consigliato di sottoporsi a un nuovo intervento di reimpostazione della protesi destra per risolvere i problemi di dolori cronici insorti a schiena e gamba sinistra. "Tant’è che ho deciso di farmi mettere in lista d’attesa per questo intervento, da svolgere all’ospedale Rizzoli di Bologna". Un’attesa che si esaurisce nel gennaio di quest’anno, quando al 54enne viene dato appuntamento per il prericovero il 18 gennaio. "Prericovero da cui non erano emerse controindicazioni per l’intervento", assicura Giangregorio, per cui l’operazione viene fissata per il 27 aprile, con ingresso in ospedale il giorno prima. Ed è proprio mercoledì che al mattino "arrivano i medici per le visite e iniziano a cercare di dissuadermi in tutti i modi dal fare l’intervento dicendo che le complicanze sarebbero superiori ai possibili benefici", denuncia il 54enne.

Pur esprimendo la volontà di sottoporsi comunque all’operazione, Pietro viene dimesso a seguito di una rivalutazione clinica collegiale pre-operatoria che "vista l’attuale condizione clinica del paziente ritiene che l’intervento avrebbe esagerati rischi clinici e chirurgici con sostanzialmente dubbi miglioramenti post-operatori", si legge nell’atto di dimissione, a cui segue la prescrizione di una terapia farmacologica e indicazioni da seguire per nuove valutazioni successive a terapia ed esami strumentali prescritti. Tuttavia, stando alla versione del Gianggregorio – assistito nel sporgere la denuncia dall’avvocato Stefano Caroli –: "A determinare la dimissione è stata invece la mia previa richiesta danni fatta all’Ausl per la precedente operazione errata – sostiene il 54enne – e non per rivalutazione clinica come scritto nell’atto", ha accusato l’équipe nella formale denuncia sporta ai carabinieri.