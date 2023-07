Niente orari prestabiliti "Servizio più flessibile"

"Lascio i miei clienti liberi di vivere Rimini e non solo, anche l’entroterra con le sue bellezze". Fabio Rivi è il titolare dell’hotel Corallo a Marina Centro. Per una vita l’albergo ha offerto la classica pensione completa a chi lo frequentava. "Avevamo una percentuale di riconferma di anno in anno del 50%".

Turisti fedelissimi.

"Si. Offrivamo il pacchetto all inclusive. C’era tutto, dall’hotel alla pensione completa, al bagnino al bar in spiaggia"

Perché cambiare?

"Con il Covid è cambiato tutto. Già prima della pandemia c’era l’idea di modificare il modello, ma la paura di buttarsi in una situazione del tutto nuova prevaleva. Poi durante la pandemia tutto si è complicato a tal punto che abbiamo deciso di svoltare".

A cosa si è ispirato.

"Diciamo che mi sono guardato come turista. Quando viaggio spesso lo faccio last second. Decido tutto al momento. In questo modo ho la libertà di vivere i luoghi che visito. Obbligando i miei clienti a vivere in hotel con orari prestabiliti non davo la medesima libertà".

Addio cucina, si dorme e si fa colazione.

"Non proprio. Abbiamo deciso, quest’anno, di dare un servizio flessibile"

Si mangia?

"Le colazioni classiche vengono servite dalle 7, ma nei momenti in cui ci sono eventi congressuali diamo la possibilità di farla fin dalle 6 del mattino per quei clienti business che vogliono farsi un po’ di corsa o sport sul rinnovato lungomare prima di tornare in hotel, sistemarsi e andare in Fiera. Proseguiamo nel corso del mattino e verso le undici cominciamo a sfornare primi piatti e pietanze. La cosa è apprezzata. Abbiamo deciso di offrire un contenitore dove poter riporre tre scelte da portare via se il cliente lo desidera, così può pranzare in spiaggia. Le risorse anche umane che prima erano concentrate su cucina e servizio, oggi le investiamo in altri servizi, come il barman"

Siete riusciti a mantenere la clientela precedente?

"No, è cambiata. Prima erano persone soprattutto tra i 50 e i 60 anni, oggi sono molto più giovani, tra i 30 e i 40, soprattutto coppie, ma lavoriamo di più in inverno".

a.ol.