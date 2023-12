Niente più Svolta, il ristorante chiude. Per anni è stato un simbolo di Villa

Giusto il tempo di festeggiare i 50 anni di attività e i Cesarini salutano: dopo il Tarabacco, chiude La Svolta, il ristorante-pizzeria e mensa che ha "sfamato" generazioni di lavoratori e di clienti di Villa Verucchio e della Valmarecchia. Al suo posto dall’8 gennaio arriverà una grande azienda leader europea della ristorazione collettiva (Elior?). Ma ora è tempo di celebrazioni per Daniela e Luigi (foto), la coppia che saluta dopo 24 anni di ininterrotta carriera alla Svolta, 50 totali di ristorazione. "Non è stata una scelta presa a cuore leggero. – assicura Daniela Cesarini – Da due anni i nuovi gestori ci marcavano stretto, alla fine, vicini alla pensione come siamo, abbiamo ceduto". Il 23 dicembre è stato l’ultimo giorno di una gloriosa carriera di ristorazione. È una storia familiare che parte da molto lontano. Nonna Ortensia, dopo anni ai fornelli come cuoca, ha deciso di mettersi in proprio, affittando la pensione "Fior di Loto" a Miramare, permettendo al figlio maggiore di rientrare dalla Svizzera dove era emigrato in cerca di lavoro e aveva sposato Anna, originaria di Bergamo. Da questa unione è nata Daniela. Dalla riviera all’entroterra il passo è breve. Nel 1973 i coniugi Fabio e Anna risalgono il Marecchia e iniziano l’attività ristorativa al Tarabacco, storico locale di Villa Verucchio. La svolta – è proprio il caso di dirlo – è nel 2000 con la gestione de "La Svolta", ristorante-pizzeria e mensa aziendale. "Mio marito ha iniziato ad affiancarci che non era ancora ventenne. - prosegue Daniela – Ci siamo impegnati e sacrificati tanto ma sono arrivate anche tante soddisfazioni. La sera in cui abbiamo chiuso il servizio di pizzeria sono venuti a trovarci tutti i nostri clienti". La Svolta si è trasformata in mensa pubblica a self service, una scelta rivelatasi vincente negli anni. Attualmente contava 6 dipendenti "ma siamo arrivati ad avere una squadra di 24 persone".

m.c.